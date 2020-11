La prof che faceva la escort nel lockdown: un cliente voleva anche il cane a letto (Di lunedì 16 novembre 2020) Dipendente del ministero dell'Istruzione e dell'Università, insegnante in una casa circondariale, la professoressa "a luci rosse" che riceveva clienti anche durante il lockdown, è parte lesa nell'operazione «Cockera d'oro» dei carabinieri di Alassio che ha portato all'arresto del marito della donna e di un altro uomo indagati, in concorso, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. «Elena», così si faceva chiamare, ha 56 anni e il 5 aprile di due anni fa ha presentato una denuncia contro ignoti per la diffusione di un filmato dal contenuto erotico. Eppure le sue condizioni economiche andavano ben oltre quelle di una normale insegnante: intestataria di una Jaguar e di ben quattro conti correnti bancari, è stata seguita dagli investigatori che hanno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 novembre 2020) Dipendente del ministero dell'Istruzione e dell'Università, insegnante in una casa circondariale, laessoressa "a luci rosse" che riceveva clientidurante il, è parte lesa nell'operazione «Cockera d'oro» dei carabinieri di Alassio che ha portato all'arresto del marito della donna e di un altro uomo indagati, in concorso, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. «Elena», così sichiamare, ha 56 anni e il 5 aprile di due anni fa ha presentato una denuncia contro ignoti per la diffusione di un filmato dal contenuto erotico. Eppure le sue condizioni economiche andavano ben oltre quelle di una normale insegnante: intestataria di una Jaguar e di ben quattro conti correnti bancari, è stata seguita dagli investigatori che hanno ...

