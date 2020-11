Isolamento e quarantena, cosa sapere I tempi e i modi - Il vademecum (Di lunedì 16 novembre 2020) La circolare del ministero fa chiarezza sui diversi casi. Le misure se si risulta positivi o «contatto stretto» di un contagiato: ecco cosa fare. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 16 novembre 2020) La circolare del ministero fa chiarezza sui diversi casi. Le misure se si risulta positivi o «contatto stretto» di un contagiato: eccofare.

rielaborato : #La quarantena è l'isolamento fiduciario per chi fosse quarantenato in classe A+. - Gentleman738 : @Fra_s_Life Anche loro non possono uscire per i lockdown zonali/regionali. E per di più solo per loro non vale isolamento/quarantena!?????? - Raff_Napolitano : #coronavirus, l’ultima dell’OMS: il vaccino non sconfiggerà la pandemia. Occorre continuare la sorveglianza, l’isol… - LuceverdeMilano : #Covid_19 - Cosa devi fare ? ??Se sei positivo ma asintomatico ??Se sei positivo e sintomatico ??Se hai avuto conta… - veneto_ : RT @TgrVeneto: #coronavirusitalianews #covid19italia #Veneto #Padova Si tratta della Casa a Colori: 54 stanze, di cui 10 destinate a chi de… -

Ultime Notizie dalla rete : Isolamento quarantena Quarantena e isolamento: qual è la differenza? il Resto del Carlino Servizi pronto Farmaco e Spesa a Chieti: ecco a chi sono destinati

Il sindaco: “Si tratta di servizi che riguardano in modo particolare famiglie che in casa hanno pazienti covid o in quarantena. La prestazione è gratuita ...

Coronavirus Tortona: 179 i positivi attuali e 89 persone in quarantena

Coronavirus Tortona: 179 persone residenti in città risultano positive, 89 sono in quarantena e 177 in isolamento fiduciario ...

Il sindaco: “Si tratta di servizi che riguardano in modo particolare famiglie che in casa hanno pazienti covid o in quarantena. La prestazione è gratuita ...Coronavirus Tortona: 179 persone residenti in città risultano positive, 89 sono in quarantena e 177 in isolamento fiduciario ...