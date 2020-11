iPhone 13 avrà una batteria piccola con ultra autonomia (Di lunedì 16 novembre 2020) Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul nuovo smartphone di Cupertino che dovrebbe uscire nel settembre 2021. I dispositivi Pro dovrebbero essere dotati anche di display a 120 Hz Leggi su today (Di lunedì 16 novembre 2020) Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul nuovo smartphone di Cupertino che dovrebbe uscire nel settembre 2021. I dispositivi Pro dovrebbero essere dotati anche di display a 120 Hz

ninaoraloso : @Santas_Official Babbino caro...a me del l’iPhone frega niente...io ho sempre le tasse e f24 da pagare...il tempera… - pogechi : @marcocattaneo Nelle prime fasi il vaccino avrà un carattere di esclusività che spingerà ad una risposta come per l… - NicholasD_Altea : @HiFiMeeki @gippu1 L'avrà comprato la Apple. Dopo iPhone, iPad e iMac, arriva eSwatini - DarioConti1984 : Black Shark 4 avrà qualcosa di iPhone 12 Pro, ma sarà migliore - GizChinait : Black Shark 4 avrà qualcosa di iPhone 12 Pro, ma sarà migliore #BlackShark #XIAOMI -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone avrà La svolta green di Apple: promette emissioni zero entro il 2030 Corriere della Sera