Grande Fratello Vip, Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma: 'Da anni una sua vittima, come Pierpaolo ed Enock' (Di lunedì 16 novembre 2020) è entrata al e torna a parlare di lei , suo ex fidanzato. Francesco Chiofalo non si stupisce del fatto che Selvaggia Roma, appena entrata nella Casa, ha dichiarato di aver avuto un flirt con Pierpaolo ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 novembre 2020) è entrata al e torna a parlare di lei , suo ex fidanzato.non si stupisce del fatto che, appena entrata nella Casa, ha dichiarato di aver avuto un flirt con...

GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - GrandeFratello : ESCLUSIVO: Gaia Zorzi parteciperebbe mai a Grande Fratello? Commentate con noi la puntata con gli hashtag #GFVIP e… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - Ale86mon : RT @barcheavela: ?? Queen Stefy??: ricordiamoci che persona è Dayane. Quando Mario Balotelli le disse quelle cose lei non fece una piega , ma… - see_lallero : Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi ha chiesto di risposarlo' -