(Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Alecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 29,7 miliardi, in aumento del 6% (1,7 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2019. Lo rende noto la Banca d’Italia in una pubblicazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Fisco: Bankitalia, a settembre entrate tributarie a 29,7 mld (+6%)... - costa577 : FISCO Pensioni: fra qualche anno non ci saranno più soldi Pensioni a rischio già nei prossimi anni se non si interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Bankitalia

Il Denaro

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - A settembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 29,7 miliardi, in aumento del ...Sistema pensioni verso il dissesto senza interventi sulla spesa. Per l’Inps, al momento non c’è da temere, ma la pandemia imporrà tagli pesanti.