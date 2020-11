Catania, Reginaldo suona la carica: “Non siamo inferiori a nessuno” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Catania sta attraversando un momento piuttosto delicato. La formazione etnea ha subito una sconfitta di misura contro il Teramo che complica ulteriormente la situazione in classifica. Tuttavia guai a considerare ormai compromessa la stagione. Lo ha fatto capire l'attaccante Reginaldo ai microfoni di Goalsicilia.it: “Ieri abbiamo avuto un brutto approccio alla gara, dobbiamo scendere sempre in campo dall’inizio con la convinzione che si è vista nella ripresa, solo così potremmo dire la nostra in campionato. Ci rialzeremo presto, il Catania non è inferiore a nessuno". Catania, Reginaldo suona la carica: “Non siamo inferiori a nessuno” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 16 novembre 2020) Ilsta attraversando un momento piuttosto delicato. La formazione etnea ha subito una sconfitta di misura contro il Teramo che complica ulteriormente la situazione in classifica. Tuttavia guai a considerare ormai compromessa la stagione. Lo ha fatto capire l'attaccanteai microfoni di Goalsicilia.it: “Ieri abbiamo avuto un brutto approccio alla gara, dobbiamo scendere sempre in campo dall’inizio con la convinzione che si è vista nella ripresa, solo così potremmo dire la nostra in campionato. Ci rialzeremo presto, ilnon è inferiore a nessuno".la: “Nona nessuno” ITA Sport Press.

