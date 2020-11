«Caos vaccini, consegnato uno su quattro» Cisl: Ats chieda a Regione di sveltire gli ordini (Di lunedì 16 novembre 2020) L’allarme della Cisl Bergamo: «Così, la copertura del 75% prevista non sarà mai raggiunta». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 16 novembre 2020) L’allarme dellaBergamo: «Così, la copertura del 75% prevista non sarà mai raggiunta».

SELBernareggio : Sul caos dei vaccini influenzali in Lombardia ancora non disponibili,non può intervenire il Governo ? Noi stiamo f… - quibresciait : Caos vaccini antinfluenzali, alcuni medici cancellano prenotazioni - Un carico di altra scorta sarà sbloccato in do… - PipernoLaura : @silvia7412 @SabrinaScampini @zaiapresidente No no li è proprio incapacità allo stato puro ...a marzo erano giustif… - giannileft : Buogiorno a tutti. Dunque,parliamo del caos tamponi Arcuri? No,meglio non parlarne,aspettiamo tutti fiduciosi il caos vaccini eh? - Rosaria94182979 : @mariamacina Quando incapacità,insipienza,becera presunzione sono causa di morte,chi ne è responsabile,andrebbe den… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos vaccini "Caos vaccini, ci rimettiamo noi" il Resto del Carlino Lombardia, se neanche i medici riescono a fare il vaccino

Altrimenti si crea sfiducia nella popolazione e la sfiducia è la cosa più grave che possa comparire", ha concluso. Il caos vaccini in Lombardia Che in Lombardia la situazione vaccini sia quanto meno ...

Caos vaccini antinfluenzali, alcuni medici cancellano prenotazioni

Un carico di altra scorta sarà sbloccato in dogana solo mercoledì e sarà disponibile dalla prossima settimana.

Altrimenti si crea sfiducia nella popolazione e la sfiducia è la cosa più grave che possa comparire", ha concluso. Il caos vaccini in Lombardia Che in Lombardia la situazione vaccini sia quanto meno ...Un carico di altra scorta sarà sbloccato in dogana solo mercoledì e sarà disponibile dalla prossima settimana.