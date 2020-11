'Assurdo il lockdown per le librerie', e gli scrittori si offrono di pagare le multe a chi si ribella" (Di lunedì 16 novembre 2020) Non solo il cibo, ma anche la cultura è un bene essenziale, e per questo i negozi di libri non dovrebbero essere chiusi durante il confinamento. Per questo un gruppo di scrittori francesi ha invitato ... Leggi su europa.today (Di lunedì 16 novembre 2020) Non solo il cibo, ma anche la cultura è un bene essenziale, e per questo i negozi di libri non dovrebbero essere chiusi durante il confinamento. Per questo un gruppo difrancesi ha invitato ...

TodayEuropa : #Attualità #Network 'Assurdo il lockdown per le librerie', e gli scrittori si offrono di pagare le multe a chi si r… - pottervato : Davvero assurdo sentire gente che si sente autorizzata a fare il cazzo che vuole e non capire la gravità della situ… - Franklysocratic : RT @RadioSavana: Altre immagini terrificanti da Lampedusa in diretta. In dieci giorni Conte ha scaricato sull'isola cinquemila clandestini… - _alaq_ : RT @GretaSalve: Vi ricordate quando durante il lockdown impedivano di comprare colori e fogli? Qual era il motivo assurdo? Neanche me lo ri… - GretaSalve : Vi ricordate quando durante il lockdown impedivano di comprare colori e fogli? Qual era il motivo assurdo? Neanche… -

Ultime Notizie dalla rete : Assurdo lockdown Gismondo: "Le misure di Conte? Assurde. Così un lockdown disastroso" ilGiornale.it "Assurdo il lockdown per le librerie", e gli scrittori si offrono di pagare le multe a chi si ribella

In Francia i libri sono ritenuti beni non essenziali e la loro vendita è vietata anche nei supermercati. Ma un gruppo di autori del Paese non ci sta e invita alla disobbedienza ...

Campania: pandemia e lockdown mettono in ginocchio le associazioni sportive

StampaLa pandemia, arrivata nel pieno della sua seconda ondata, sta colpendo duramente l’economia del Paese e la socialità, ma ad essere danneggiato è anche lo sport. Sono infatti diversi gli appelli ...

In Francia i libri sono ritenuti beni non essenziali e la loro vendita è vietata anche nei supermercati. Ma un gruppo di autori del Paese non ci sta e invita alla disobbedienza ...StampaLa pandemia, arrivata nel pieno della sua seconda ondata, sta colpendo duramente l’economia del Paese e la socialità, ma ad essere danneggiato è anche lo sport. Sono infatti diversi gli appelli ...