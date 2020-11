Amici 20 | ecco perché alcuni ex allievi non erano presenti alla reunion | da Emma a De Martino

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 novembre 2020) Sabato 14 novembre 2020 (qui potete vedere come e quanto vedere20) ha avuto inizio una nuova edizione di, ovvero la numero 20. Per questo traguardo così speciale, infatti, si è deciso di invitare all’interno dello studio, ovviamente con tutte le precauzioni del caso visto il Coronavirus,degli ex. Molti di questi, se non tutti, hanno fatto la storia del programma e sono diventati molto noti al grande pubblico. I 16 professionisti, quindi, si sono seduti ai banchi disponibili per la nuova classe. Se gli aspiranti nuovi studenti fossero riusciti a passare il casting, allora avrebbero potuto scegliere uno di loro e sedersi così al loro posto. Da parte degli ex concorrenti, però, non potevano mancare parole di incoraggiamento per i nuovi ...