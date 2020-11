Ritorno di fiamma tra Roberta e Riccardo a Uomini e donne? le ultime news (Di domenica 15 novembre 2020) Tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua potrebbe esserci un Ritorno di fiamma. E’ ciò che emerge leggendo le anticipazioni riportate dal portale Isa e Chia inerenti la registrazione di Uomini e donne tenutasi sabato 14 novembre. I due infatti, avrebbero detto di essersi risentiti e di essere usciti insieme. Come sappiamo, Roberta e Riccardo avevano già avuto una frequentazione anni fa, finita in malo modo. Lui poi uscì dal programma con Ida Platano. Anticipazioni U&D: Riccardo e Roberta ritrovano la complicità Sembra che tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, da poco rientrato nel programma, la fiamma non si sia spenta. A ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 15 novembre 2020) TraGuarnieri eDi Padua potrebbe esserci undi. E’ ciò che emerge leggendo le anticipazioni riportate dal portale Isa e Chia inerenti la registrazione ditenutasi sabato 14 novembre. I due infatti, avrebbero detto di essersi risentiti e di essere usciti insieme. Come sappiamo,avevano già avuto una frequentazione anni fa, finita in malo modo. Lui poi uscì dal programma con Ida Platano. Anticipazioni U&D:ritrovano la complicità Sembra che traDi Padua eGuarnieri, da poco rientrato nel programma, lanon si sia spenta. A ...

