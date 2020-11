4-0 al Lussemburgo, Italia U.21 qualificata a Europei (Di domenica 15 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 15 NOV - L'Italia Under 21 si è qualificata per la fase finale degli Europei 2021 di categoria in programma dal 24 al 31 marzo prossimi in Ungheria e Slovenia. Gli Azzurrini hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 15 NOV - L'Under 21 si èper la fase finale degli2021 di categoria in programma dal 24 al 31 marzo prossimi in Ungheria e Slovenia. Gli Azzurrini hanno ...

LaStampa : Poker al Lussemburgo e l'Italia Under 21 si qualifica agli Europei - CriCas87 : RT @fanpage: L'#Italia Under21 si qualifica agli #Europei - spaziocalcio : #Azzurrini a #U21EURO! L’#Italia vince 0-4 in Lussemburgo e passa con una giornata d’anticipo #Under21 - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Under21, poker #Italia in Lussemburgo con super #Scamacca: l'Europeo è realtà - sportface2016 : Gli highlights e i gol di #LussemburgoItalia 0-4, Qualificazioni #EuropeiU21 2021 -