Su Maradona l’ombra della depressione | “È triste | non vuole mangiare | né parlare”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 novembre 2020) Questa notte è arrivata la notizia del ricovero di Diego Armandoin una clinica di La Plata. In attesa di essere trasferito in un ospedale di Buenos Aires è stato sottoposto ad alcuni esami. E’ escluso il Covid. La decisione del ricovero è arrivata dallo stesso Pibe de Oro dopo un confronto con il suo neurochirurgo, Leopoldo Luque. Venerdì,non era stato bene. Aveva partecipato ad una cerimonia in suo onore allo stadio Carmelo Zerillo ma aveva mostrato difficoltà nel percorrere il tratto tra lo spogliatoio e il campo e aveva dovuto essere accompagnato da due assistenti. Aveva abbandonato la partita del suo Gimnasia alla fine del primo tempo. Da quanto riferisce Olè, quel giornoha assunto una dose maggiore del farmaco con cui si cura e che questo, in aggiunta ...