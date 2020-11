Real Madrid-Inter, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2020/2021 (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Real Madrid-Inter, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2020/2021. A Valdebebas tutto pronto per lo scontro fondamentale nel girone dei nerazzurri: i blancos sono ultimi e costretti a vincere, sembra un vero e proprio spareggio per evitare l’eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 3 ottobre. Real Madrid-Inter sarà visibile in pay su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Ile isu Sky edi, match valido per la terza giornata dei gironi di. A Valdebebas tutto pronto per lo scontro fondamentale nel girone dei nerazzurri: i blancos sono ultimi e costretti a vincere, sembra un vero e proprio spareggio per evitare l’eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 3 ottobre.sarà visibile in pay su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena.

