Bonus bici, è il clic day: alle 9 sito in crash. Ora 250mila persone in coda per accedere con le credenziali Spid, molti sono rimasti fuori (Di martedì 3 novembre 2020) Erano tutti pronti al ‘clic day’ e un minuto prima delle 9, l’ora stabilita per l’accesso alla sala d’attesa virtuale, il sito Bonusmobilita.it per richiedere il Bonus sull’acquisto di bici, monopattini elettrici e hoverboard è andato in crash. Nonostante le rassicurazioni della vigilia, la piattaforma creata dalla società di Ict del Tesoro, Sogei, non dava più risposta. Ci è voluto un quarto d’ora per ripristinare tutto. I più fortunati sono stati ammessi in una sala d’attesa virtuale dove sono già oltre 250mila in coda per entrare all’area riservata con le credenziali Spid. Ci saranno poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Erano tutti pronti al ‘day’ e un minuto prima delle 9, l’ora stabilita per l’accesso alla sala d’attesa virtuale, ilmobilita.it per richiedere ilsull’acquisto di, monopattini elettrici e hoverboard è andato in. Nonostante le rassicurazioni della vigilia, la piattaforma creata dalla società di Ict del Tesoro, Sogei, non dava più risposta. Ci è voluto un quarto d’ora per ripristinare tutto. I più fortunatistati ammessi in una sala d’attesa virtuale dovegià oltreinper entrare all’area riservata con le. Ci saranno poi ...

dellorco85 : Il bonus mobilità è una buona cosa. Il benaltrismo di chi evidentemente da piccolo è caduto da una bici o un monopa… - agorarai : Sito in panne nel giorno del click-day per il bonus bici e monopattini @iosonocarrara #agorarai - GiacCavicchioli : RT @IstLiberale: Con 210 milioni di euro stanziati per bonus bici e monopattino avremmo potuto acquistare oltre 10.000 ventilatori polmonar… - BlogdelMarchese : Naturalmente il sito per il bonus mobilità, che doveva essere attivo dalle 9 di oggi, non funziona. Neanche la bici… - metius66 : Click day bonus bici. Tutto bloccato dalle 9....CVD! -