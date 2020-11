Ajax, in Champions League con solo 17 giocatori: possibile focolaio di coronavirus con 11 positivi (Di martedì 3 novembre 2020) Non ci sono state comunicazioni ufficiali, almeno per ora. Ma l'Ajax, già nelle scorse ore di vigilia della sfida valida per la terza giornata del Girone D della Champions League contro il Midtjylland, aveva comunicato di partire per la Danimarca con soli 17 calciatori. Il motivo? Un possibile focolaio di coronavirus.Ajax: possibili 11 contagiatiSecondo quanto si apprende dal De Telegraaf, l'Ajax fa la conta dei giocatori disponibili. Secondo le informazioni riportate dal noto media olandese, si ipotizzano ben 11 casi di positività al Covid-19 che coinvolgerebbero anche atleti del gruppo squadra, giovanili comprese. La conferma sarebbe arrivata dalle convocazioni di mister Ten Hag che ha lasciato a casa ... Leggi su itasportpress (Di martedì 3 novembre 2020) Non ci sono state comunicazioni ufficiali, almeno per ora. Ma l', già nelle scorse ore di vigilia della sfida valida per la terza giornata del Girone D dellacontro il Midtjylland, aveva comunicato di partire per la Danimarca con soli 17 calciatori. Il motivo? Undi: possibili 11 contagiatiSecondo quanto si apprende dal De Telegraaf, l'fa la conta deidisponibili. Secondo le informazioni riportate dal noto media olandese, si ipotizzano ben 11 casi dità al Covid-19 che coinvolgerebbero anche atleti del gruppo squadra, giovanili comprese. La conferma sarebbe arrivata dalle convocazioni di mister Ten Hag che ha lasciato a casa ...

