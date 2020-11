Tutti responsabili, nessun responsabile. La via italiana sulla pandemia (Di lunedì 2 novembre 2020) Tutti responsabili, nessun responsabile. Nell’Italia del regionalismo differenziato, degli ottomila campanili, delle burocrazie pachidermiche ed elefantiache uno degli aspetti che più è balzato agli occhi dal punto di vista istituzionale in queste ultime settimane di crisi è il clima da irresponsabilità diffusa in cui sembra precipitato il Paese. Non nel senso di avventatezza o di spericolatezza delle scelte, ma di tendenza a fuggire dalle responsabilità e dall’assunzione delle decisioni cui Tutti gli attori pubblici, ciascuno per il ruolo e le funzioni che gli sono attribuite, sarebbero tenuti. In pratica, detta in modo diretto, assistiamo a un continuo fallo di confusione, un cortocircuito in cui risulta difficile persino ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020). Nell’Italia del regionalismo differenziato, degli ottomila campanili, delle burocrazie pachidermiche ed elefantiache uno degli aspetti che più è balzato agli occhi dal punto di vista istituzionale in queste ultime settimane di crisi è il clima da irtà diffusa in cui sembra precipitato il Paese. Non nel senso di avventatezza o di spericolatezza delle scelte, ma di tendenza a fuggire dalletà e dall’assunzione delle decisioni cuigli attori pubblici, ciascuno per il ruolo e le funzioni che gli sono attribuite, sarebbero tenuti. In pratica, detta in modo diretto, assistiamo a un continuo fallo di confusione, un cortocircuito in cui risulta difficile persino ...

Una splendida vittoria in rimonta e un’esultanza di squadra responsabilmente contenuta dovuta alle vostre indicazioni anti Covid, è così dottor Gianni Nanni? «Certo, è esattamente così. Chiediamo ai r ...

Sindaco di Belluno e presidente della Provincia si appellano ai cittadini: «Lockdown mirati per zone rosse. Abbassare la curva dei contagi per recuperare serenità» ...

