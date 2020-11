Trono over | Riccardo Guarnieri torna in studio | la scelta di Ida Platano

Novella_2000 : Anticipazioni Uomini e donne del 1 novembre: torna un famosissimo e molto chiacchierato cavaliere - MondoTV241 : Uomini e Donne: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate con il ritorno in studio di un famoso cavaliere del Trono… - SmorfiaDigitale : Anticipazioni 'Uomini e Donne' del 1/11/2020: un clamoroso ritorno nel parterre ... - Maicuntent1986 : RT @FedRedBlack2: @Maicuntent1986 Uomini e donne trono over. Comunque si è inculato da solo. Se lui dice che il var chiama e l'arbitro va a… - FedRedBlack2 : @Maicuntent1986 Uomini e donne trono over. Comunque si è inculato da solo. Se lui dice che il var chiama e l'arbitr… -

Ultime Notizie dalla rete : Trono over

Ida Platano invece, non intende tornare a far parte del parterre femminile del Trono Over, lo ha dichiarato lei stessa in una recente intervista, anche se nella vita tutto può accadere… La relazione ...... torna in onda anche oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo parlare ancora del trono classico e del trono over con la speranza di capire presto cosa vedremo e cosa non vedremo. Le ...