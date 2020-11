Teardown è un capolavoro di distruttibilità e fisica finalmente disponibile in accesso anticipato

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 2 novembre 2020) Presentato durante la Gamescom Opening Night Live quest'anno,è un sandbox distruttibile in cui è possibile utilizzare tutto ciò che si trova in giro, dalle assi di legno ai camion, per arrivare al bottino. E' una sorta di unione tra Grand Theft Auto e Minecraft dove il livello di distruzione è veramente alto.Ci saranno diverse modalità, da quella sandbox a quella creativa, passando alla modalità campagna che vi consente di portare a termine diverse rapine. Queste rapine vi incaricano di progettare una via di fuga distruggendo quindi qualsiasi parte della mappa. Tuttavia, non appena ruberete il primo oggetto, partirà un allarme e gli elicotteri della polizia inizieranno a darvi la caccia. Da qui la pianificazione del vostro percorso sarà fondamentale per sfuggire ai tutori della legge."Presto sarai immerso ...