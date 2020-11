PS5 non supporterebbe a pieno l'architettura RDNA 2. Parla Digital Foundry (Di lunedì 2 novembre 2020) Ci avviciniamo sempre di più all'uscita delle console next-gen e in queste settimane continuano ad arrivare nuovi dettagli a riguardo. Tra questi, un'analisi di Digital Foundry mostra una differenza sostanziale tra Xbox Series X/S e PlayStation 5.Secondo quanto riportato, Digital Foundry ha dichiarato che la console di Sony userebbe i Primitive Shader presentati da AMD per RDNA 1 nel 2019 e non i Mesh Shader presenti in RDNA 2 e utilizzabili invece dalle piattaforme di Microsoft. A tal proposito, in un post sul forum ResetEra viene spiegato il perché Microsoft ha sottolineato queste caratteristiche durante la presentazione di Xbox Series X. "Era un loro punto di vantaggio, lo sapevano e lo hanno pubblicizzato così tanto" si legge nel post.A quello si aggiunge anche ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) Ci avviciniamo sempre di più all'uscita delle console next-gen e in queste settimane continuano ad arrivare nuovi dettagli a riguardo. Tra questi, un'analisi dimostra una differenza sostanziale tra Xbox Series X/S e PlayStation 5.Secondo quanto riportato,ha dichiarato che la console di Sony userebbe i Primitive Shader presentati da AMD per1 nel 2019 e non i Mesh Shader presenti in2 e utilizzabili invece dalle piattaforme di Microsoft. A tal proposito, in un post sul forum ResetEra viene spiegato il perché Microsoft ha sottolineato queste caratteristiche durante la presentazione di Xbox Series X. "Era un loro punto di vantaggio, lo sapevano e lo hanno pubblicizzato così tanto" si legge nel post.A quello si aggiunge anche ...

