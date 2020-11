Ora Conte invoca il "confronto", il centrodestra unito lo inchioda così. E rilancia le sue proposte (Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppe Conte non sa più che pesci pigliare nella gestione dell'emergenza Covid e torna chiedere "il confronto fondamentale del Parlamento" illustrando le misure che saranno Contenute nel prossimo Dpcm, ma solo dopo la "resa" davanti al presidente Sergio Mattarella. E il centrodestra unito inchioda il premier alle sue responsabilità, rilanciando le proposte di Lega, Fratelli'd'Italia e Forza Italia per la gestione della pandemia. «A partire dal 31 gennaio 2020, con la dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo ha troncato ogni confronto con le forze di opposizione, cestinando sistematicamente le proposte che queste ultime hanno avanzato sotto forma di emendamenti, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppenon sa più che pesci pigliare nella gestione dell'emergenza Covid e torna chiedere "ilfondamentale del Parlamento" illustrando le misure che sarannonute nel prossimo Dpcm, ma solo dopo la "resa" davanti al presidente Sergio Mattarella. E ilil premier alle sue responsabilità,ndo ledi Lega, Fratelli'd'Italia e Forza Italia per la gestione della pandemia. «A partire dal 31 gennaio 2020, con la dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo ha troncato ognicon le forze di opposizione, cestinando sistematicamente leche queste ultime hanno avanzato sotto forma di emendamenti, ...

