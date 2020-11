Offerte Amazon del 2 novembre con Huawei P40 Lite e iPhone 11

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Danno la sensazione di non finire mai le, che aprono anche questa settimana all’insegna degli sconti più sfrenati, proiettandosi già in direzione del Black Friday, che ricordiamo cadrà il prossimo 27. Protagonisti di oggi 2sonoP4011, due dispositivi profondamente diversi, e pertanto destinati anche ad un pubblico dalle esigenze agli antipodi. Partiamo proprio dalP40, che ledi questo inizio settimana propongono al prezzo di 180 euro (per utenti Prime), e consegna senza costi aggiuntivi prevista per giovedì 5ordinandolo entro poche ore. Il modello in questione ...