“Non ce la faccio più!”. E ora, dopo l’ultima, Elettra Lamborghini sbotta: cosa è successo adesso (Di lunedì 2 novembre 2020) Non è un periodo facile per Elettra Lamborghini. La cantante si è confessata sui propri social e nonostante si sia sposata da poco, il 26 settembre è convolata a nozze con il dj Afrojack, ha ammesso di attraversare un momento complicato. Tanto per cominciare pochi giorni dopo il matrimonio è venuto a mancare la tanto amata cavalla Lolita, che era malata da diverso tempo. Una perdita molto dolorosa per Elettra. Non solo, mentre si trovava in viaggio di nozze con il marito il fratello Ferruccio Jr l’ha chiamata per avvisarla di essere stato ricoverato in ospedale. Il motociclista aveva da qualche giorno difficoltà respiratorie e, a quanto pare, i medici hanno scoperto che aveva il polmone destro completamente collassato. dopo le cure del caso Ferruccio ha superato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Non è un periodo facile per. La cantante si è confessata sui propri social e nonostante si sia sposata da poco, il 26 settembre è convolata a nozze con il dj Afrojack, ha ammesso di attraversare un momento complicato. Tanto per cominciare pochi giorniil matrimonio è venuto a mancare la tanto amata cavalla Lolita, che era malata da diverso tempo. Una perdita molto dolorosa per. Non solo, mentre si trovava in viaggio di nozze con il marito il fratello Ferruccio Jr l’ha chiamata per avvisarla di essere stato ricoverato in ospedale. Il motociclista aveva da qualche giorno difficoltà respiratorie e, a quanto pare, i medici hanno scoperto che aveva il polmone destro completamente collassato.le cure del caso Ferruccio ha superato ...

