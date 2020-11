Napoli, corteo funebre anti-lockdown. In strada contro le restrizioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Un carro funebre sul lungomare di Napoli , con una bara vuota ma coperta dalla bandiera italiana . Così alcune categorie imprenditoriali hanno manifestato oggi a Napoli il pianto del 2 novembre per ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Un carrosul lungomare di, con una bara vuota ma coperta dalla bandiera italiana . Così alcune categorie imprenditoriali hanno manifestato oggi ail pianto del 2 novembre per ...

