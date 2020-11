Muore Gigi Proietti: ci ha lasciati all’alba del suo compleanno, le cause (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ morto il grande attore Gigi Proietti, ieri sera, domenica 1 novembre, si è sentito male e poco prima dell’alba ci ha lasciati. “Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d’infanzia fino alla morte, che nel teatro si replica tutte le sere”. Gigi Proietti ci ha lasciati il giorno del suo ottantesimo compleanno. Una perdita dolorosissima per il mondo del teatro, del cinema e della televisione. Lo piangono tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo, anche solo da lontano. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. A quanto apprende l’Adnkronos, è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ morto il grande attore, ieri sera, domenica 1 novembre, si è sentito male e poco prima dell’alba ci ha. “Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d’infanzia fino alla morte, che nel teatro si replica tutte le sere”.ci hail giorno del suo ottantesimo. Una perdita dolorosissima per il mondo del teatro, del cinema e della televisione. Lo piangono tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo, anche solo da lontano. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. A quanto apprende l’Adnkronos, è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri ...

CliffBurton6528 : Muore Gigi Proietti. One man show. Semplicemente il migliore - rdegiorgi53 : Muore GiGi Proietti attore e mattatore, l’Italia lo piange - SimonaCroisette : RT @IamBerry29: Muore Sean Connery. 24 ore dopo Gigi Proietti finisce in terapia intensiva in condizioni critiche. Non sono pronto a dare l… - poicipenso4 : Se muore Gigi Proietti io la faccio finita, addio - IamBerry29 : Muore Sean Connery. 24 ore dopo Gigi Proietti finisce in terapia intensiva in condizioni critiche. Non sono pronto… -