Maurizio Costanzo in lacrime: "Rimarrà vivo nella memoria di tutti" (Di lunedì 2 novembre 2020) Maurizio Costanzo avrebbe voluto salutare il suo amico e vicino di casa Gigi Proietti, ma potrà solo applaudire alla sua grandezza. Una perdita sentita e straziante quella di Gigi Proietti. Maurizio Costanzo avrebbe voluto onorarlo con un collegamento in onda dal suo programma "Maurizio Costanzo Show", ma purtroppo neanche questo potrà fare, solo salutare il …

HuffPostItalia : Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: 'Pago test sierologici e plexigrass per tutti' - niccolo_fabbri : A ricordarlo Maurizio Costanzo, Bruno Vespa e Renzo Arbore, oltre che altri artisti che hanno lavorato con lui. Ora… - giorgiovascotto : RT @laura_ceruti: Ma se gli over 70 dovranno stare a casa la Venier come farà a condurre Domenica In? E Maurizio Cistanzo, il Costanzo Show… - annamaria_ff : RT @laura_ceruti: Ma se gli over 70 dovranno stare a casa la Venier come farà a condurre Domenica In? E Maurizio Cistanzo, il Costanzo Show… - Gb2002Gb : RT @laura_ceruti: Ma se gli over 70 dovranno stare a casa la Venier come farà a condurre Domenica In? E Maurizio Cistanzo, il Costanzo Show… -