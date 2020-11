L’attore ucciso a soli 30 anni. Cinema in lutto: la notizia confermata dal suo manager (Di lunedì 2 novembre 2020) Cinema in lutto: l’attore morto a soli 30 anni. Una fine tremenda per il giovane noto per aver recitato accanto a Julianne Moore, Annette Bening e Mark Ruffalo nel film candidato all’Oscar nel 2010 “I ragazzi stanno bene”. Eddie Hassell è stato ucciso in una sparatoria in Texas. Secondo il manager dell’attore a Variety l’omicidio sarebbe avvenuto domenica scorsa, 1 novembre. Sembra che il movente sia stato il furto d’auto, ma l’accaduto è ancora oggetto di indagine. La polizia di Grand Prairie, in Texas, ha dichiarato in un comunicato stampa che gli agenti sono accorsi su segnalazione di una sparatoria all’1:50 di domenica mattina. Hassell è stato poi trasportato con ferite da arma da fuoco in ospedale, dove ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)in: l’attore morto a30. Una fine tremenda per il giovane noto per aver recitato accanto a Julianne Moore, Annette Bening e Mark Ruffalo nel film candidato all’Oscar nel 2010 “I ragazzi stanno bene”. Eddie Hassell è statoin una sparatoria in Texas. Secondo ildell’attore a Variety l’omicidio sarebbe avvenuto domenica scorsa, 1 novembre. Sembra che il movente sia stato il furto d’auto, ma l’accaduto è ancora oggetto di indagine. La polizia di Grand Prairie, in Texas, ha dichiarato in un comunicato stampa che gli agenti sono accorsi su segnalazione di una sparatoria all’1:50 di domenica mattina. Hassell è stato poi trasportato con ferite da arma da fuoco in ospedale, dove ...

