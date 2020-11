Incendio alla ditta di solventi di Grugliasco, un autista finisce al Cto (Di lunedì 2 novembre 2020) Sembra che una fiammata abbia investito l’uomo mentre erano in corso le manovre di scarico di un camion Leggi su lastampa (Di lunedì 2 novembre 2020) Sembra che una fiammata abbia investito l’uomo mentre erano in corso le manovre di scarico di un camion

Ultime Notizie dalla rete : Incendio alla Incendio alla ditta di solventi di Grugliasco, un autista finisce al Cto La Stampa Incendio Castelfidardo, fuoco in un casolare. Distrutto materiale per le processioni

Indagini in corso per capire come si è innescato il rogo nell'edificio di proprietà della Curia. Nessun ferito ...

Casa disabitata adibita a magazzino in fiamme a Castelfidardo

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11:30 a Castelfidardo, zona Acquaviva, per l'incendio di una casa disabitata adibita a magazzino. Sul posto la squadra del distaccamento di Osimo con autopompa ...

Indagini in corso per capire come si è innescato il rogo nell'edificio di proprietà della Curia. Nessun ferito ...I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11:30 a Castelfidardo, zona Acquaviva, per l'incendio di una casa disabitata adibita a magazzino. Sul posto la squadra del distaccamento di Osimo con autopompa ...