Il ricordo di Gigi Proietti e gli altri programmi di stasera in TV 2 novembre

ilfoglio_it : ++ Esclusivo. Il ricordo al Foglio di Francesco Totti #Proietti ++ - chetempochefa : Se faccio quel che faccio, è soprattutto grazie a te. Sento un gran dolore dentro, ma so che è stato un privilegio… - SkyTG24 : La scomparsa di Gigi Proietti, il ricordo di Sky Cinema - didmarauhl : RT @Iledicarta: Dopo la morte di Robin Williams ora è morto anche Gigi Proietti e da oggi il genio di Aladdin sarà sempre e solo un ricordo… - AleSalvi12 : RT @dureghello: Nell’ebraismo si dice che i giusti nascono e muoiono nello stesso giorno. Addio a Gigi Proietti, un gigante dello spettacol… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Gigi

La morte del grande Gigi Proietti oggi ha sconvolto tutti e per Mara Venier e Antonella Clerici non è semplice parlarne ad inizio puntata dallo studio di E’ sempre mezzogiorno. La Venier è in collegam ...Dai poster d'artista alle premiazioni ufficiai, il festival del fumetto di Lucca parla di inclusività, in nome del cambiamento.