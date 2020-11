Il 3 novembre "click day" per il buono bici e monopattini: come ottenerlo e chi ne ha diritto (Di lunedì 2 novembre 2020) Un bonus che vale fino a 500 euro: sia come rimborso per il passato sia per gli acquisti futuri. Tutte le istruzioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 2 novembre 2020) Un bonus che vale fino a 500 euro: siarimborso per il passato sia per gli acquisti futuri. Tutte le istruzioni

Corriere : Bonus bici, «click day» al via domani alle 9. La procedura per ottenere l’incentivo da 500 euro - luigicastronuov : RT @marcellacassani: Piattaforma bonus bici: da domani, 3 novembre è click day - zazoomblog : Bonus bici il 3 novembre il click day: come ottenerlo e chi ne ha diritto - #Bonus #novembre #click #ottenerlo - TurboLabIt : Nuovo art.: Come richiedere rimborso e bonus mobilità per bici e monopattini. Click day dal 3 novembre… - Trentin0 : VIDEO - Bonus bici e monopattini, click day il 3 novembre. -

Ultime Notizie dalla rete : novembre click Bonus mobilità, il 3 novembre è il “click day”: come (e chi può) chiederlo La Stampa Bonus bici e monopattini, click day il 3 novembre

Noi e alcuni partner usiamo cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per la pubblicità noi e alcuni partner, potremmo usare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione ...

Bonus Bici e monopattino. Da oggi al via i rimborsi. Ecco come richiederli

Finalmente è stata resa nota la data per il Bonus Mobilità da 500 €. Ecco la Guida per ottenerlo e tutto quello che c'è da sapere ...

Noi e alcuni partner usiamo cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per la pubblicità noi e alcuni partner, potremmo usare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione ...Finalmente è stata resa nota la data per il Bonus Mobilità da 500 €. Ecco la Guida per ottenerlo e tutto quello che c'è da sapere ...