I fan di Giulia De Lellis notano il dettaglio: “stai commettendo un’errore” (Di lunedì 2 novembre 2020) L’influencer Giulia De Lellis ha pubblicato una foto su Instagram, ma il popolo del web è diviso: c’è chi l’apprezza chi invece la “bacchetta”. Giulia De Lellis è al centro delle polemiche, ma stavolta non c’entra l’ex fidanzato Andrea Damante. LEGGI ANCHE—>LA FAMOSA CONDUTTRICE E IL MARITO SI SAREBBERO LASCIATI L’influencer ha pubblicato una … L'articolo I fan di Giulia De Lellis notano il dettaglio: “stai commettendo un’errore” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 2 novembre 2020) L’influencerDeha pubblicato una foto su Instagram, ma il popolo del web è diviso: c’è chi l’apprezza chi invece la “bacchetta”.Deè al centro delle polemiche, ma stavolta non c’entra l’ex fidanzato Andrea Damante. LEGGI ANCHE—>LA FAMOSA CONDUTTRICE E IL MARITO SI SAREBBERO LASCIATI L’influencer ha pubblicato una … L'articolo I fan diDeil: “staiun’errore” Curiosauro.

_peppe_93 : @valentinaa269 @Rosa82269103 Ma l'età anagrafica è stata criticata in primis dalle fan di Damante, e tra Giulia e C… - _peppe_93 : @Rosa82269103 Vogliamo parlare del papà con sua figlia? Ah già voi non siete fan di Damante, siete haters di Giulia... Che brutta fine - julietwsanidiot : Vorrei creare un fan account per idolatrare Giulia Torelli. Ogni giorno mi regala gioie - thdggufjj : Fan di Giulia CURATEVI ! Vi preoccupate per Elisa che ha 19 anni e non vi preoccupate di Carlo che ha 22 anni ????… - flowerforhaz : io martina, martina e giulia che leggiamo la stessa fan fiction pronte e piangere -