Gigi Proietti: i palinsesti cambiano per omaggiarlo (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti – © crediti fotografici: GigiProietti.itLa morte di Gigi Proietti, che proprio oggi avrebbe festeggiato i suoi 80 anni, ha colpito gravemente il mondo di tutto lo spettacolo. Una vita, infatti, quella dell’attore romano cominciata sui palcoscenici teatrali e continuata poi tra i set cinematografici e le cabine di doppiaggio.Per omaggiare questo grandissimo artista la televisione italiana ha deciso di cambiare i propri palinsesti. Si comincerà alle 16:40 su Rete 4, dove sarà tramesso Febbre da cavallo, dove l’attore interpreta il mitico Mandrake, a fianco di Enrico Montesano e Catherine Spaak. La puntata de I Soliti Ignoti su Rai Uno, quiz show che anticipa la prima serata, invece, dovrebbe essere sospesa per lasciare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)– © crediti fotografici:.itLa morte di, che proprio oggi avrebbe festeggiato i suoi 80 anni, ha colpito gravemente il mondo di tutto lo spettacolo. Una vita, infatti, quella dell’attore romano cominciata sui palcoscenici teatrali e continuata poi tra i set cinematografici e le cabine di doppiaggio.Per omaggiare questo grandissimo artista la televisione italiana ha deciso di cambiare i propri. Si comincerà alle 16:40 su Rete 4, dove sarà tramesso Febbre da cavallo, dove l’attore interpreta il mitico Mandrake, a fianco di Enrico Montesano e Catherine Spaak. La puntata de I Soliti Ignoti su Rai Uno, quiz show che anticipa la prima serata, invece, dovrebbe essere sospesa per lasciare ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - infoitinterno : Addio a Gigi Proietti, il cordoglio dai social alla politica: 'Talento e faro per i giovani' - infoitinterno : Gigi Proietti morto, gli aneddoti sulla sua vita e sui personaggi della romanità raccontati dal palco della… -