Gigi Proietti e Sean Connery, uniti dallo stesso destino: la coincidenza emoziona i fan (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti e Sean Connery sono morti a distanza di due giorni, non tutti sanno che i due sono uniti da una particolare coincidenza che ha commosso i fan di entrambi. Sean Connery ha prestato il volto a uno dei 007 più amati di sempre, la sua interpretazione del mitico James Bond resterà nella storia del cinema. Gigi Proetti è legato a doppio filo alla storia del cinema e del teatro italiano, ma anche della fiction e della tv. Due camaleonti, due artisti poliedrici, nati nello stesso anno, il 1930 e morti a pochi giorni di distanza, con la loro dipartita hanno reso più povero il mondo dell'arte internazionale ma i loro insegnamenti resteranno indelebili ...

