Fiorentina: “Fiducia a tempo per Iachini, le scelte non convincono” (Di lunedì 2 novembre 2020) Spazio dedicato alla Fiorentina sulla Gazzetta dello Sport che parla di un possibile cambio in panchina, così recita il titolo: “Le scelte di Iachini non convincono il club, fiducia a tempo”. Il tecnico viola Giuseppe Iachini ha preso delle scelte nella trasferta sfortunata di Roma che non sono piaciute alla dirigenza, molto della sua permanenza a Firenze dipende dalla partita contro il Parma. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo Fiorentina: “Fiducia a tempo per Iachini, le scelte non convincono” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Spazio dedicato allasulla Gazzetta dello Sport che parla di un possibile cambio in panchina, così recita il titolo: “Ledinon convincono il club, fiducia a”. Il tecnico viola Giuseppeha preso dellenella trasferta sfortunata di Roma che non sono piaciute alla dirigenza, molto della sua permanenza a Firenze dipende dalla partita contro il Parma. Foto: TwitterL'articolo: “Fiducia aper, lenon convincono” proviene da Alfredo Pedullà.

ParmaLiveTweet : La Gazzetta dello Sport, Fiorentina: 'Le scelte di Iachini non convincono il club: fiducia a tempo'… - Fiorentinanews : Avanti con #Iachini, ma è una fiducia a tempo #Fiorentina - Claudiobiankini : Se avevano qualche dubbio sulla fiducia del tecnico, ora dopo questa formazione per i 3 attaccanti della… - LM_1292 : @armandomanzini Abbiamo fiducia dai, ti ricordi Bennacer con la Fiorentina l’anno scorso? Lo avevano già timbrato come bidone. - sportli26181512 : Fiorentina, con una sconfitta contro la Roma si ritornerebbe a parlare di Sarri: La fiducia rinnovata dal presiden… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina “Fiducia SNAI – Serie A: Pirlo, esordio in discesa Milan già lanciato, Napoli da «2» a Parma Fortune Italia