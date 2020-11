FIFA 21, EA a rischio multa in Olanda per gioco d’azzardo (Di lunedì 2 novembre 2020) Guai in vista in Olanda per Electronic Arts. L’azienda produttrice del celebre videogioco calcistico FIFA rischia una pesante sanzione a seguito dell’introduzione del sistema delle loot box, implementato nella sezione Ultimate Team di FIFA 21. Si tratta, in parole povere, di pacchetti presenti all’interno di videogames che si possono acquistare tramite l’utilizzo di soldi (veri … L'articolo FIFA 21, EA a rischio multa in Olanda per gioco d’azzardo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) Guai in vista inper Electronic Arts. L’azienda produttrice del celebre videocalcisticorischia una pesante sanzione a seguito dell’introduzione del sistema delle loot box, implementato nella sezione Ultimate Team di21. Si tratta, in parole povere, di pacchetti presenti all’interno di videogames che si possono acquistare tramite l’utilizzo di soldi (veri … L'articolo21, EA ainperd’azzardo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

