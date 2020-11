È morto Gigi Proietti: stroncato da un infarto, oggi avrebbe compiuto 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti, leggenda indiscussa del teatro italiano, è morto all’alba a Roma in seguito a uno scompenso cardiaco. Era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva di una clinica della capitale. oggi avrebbe compiuto 80 anni. Al cinema, indimenticabile la sua interpretazione di Mandrake nel cult “Febbre da cavallo”. È morto Gigi Proietti,... L'articolo È morto Gigi Proietti: stroncato da un infarto, oggi avrebbe compiuto 80 anni proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 2 novembre 2020), leggenda indiscussa del teatro italiano, èall’alba a Roma in seguito a uno scompenso cardiaco. Era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva di una clinica della capitale.80. Al cinema, indimenticabile la sua interpretazione di Mandrake nel cult “Febbre da cavallo”. È,... L'articolo Èda un80proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

