E’ morto Gigi Proietti | iconico Mandrake di Febbre da cavallo

(Di lunedì 2 novembre 2020) E’ scomparso all’età di 80 anni l’attore e comico romano. Ricoverato nella tarda serata di ieri in terapia intensiva in una clinica romana,è deceduto a seguito di gravi problemi cardiaci.nasce a Roma il 2 novembre 1940, appassionato di musica sin da bambino, suona la chitarra, il pianoforte, la fisarmonica e il contrabbasso, e nel tempo libero inizia a esibirsi come cantante nelle feste studentesche, nei bar all’aperto, e nei night-club più celebri della capitale. Per mantenermi agli studi cantavo nei night club. Cominciavo alle 10 di sera e finivo alle 4 del mattino, uscivo fuori con un collo gonfio… Non c’era misura di camicia che tenesse: ce voleva un copertone. A teatro non c’ero mai stato e poi ...