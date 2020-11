Diretta Conte oggi 2 novembre 2020: il discorso del Premier alla Camera, in arrivo un nuovo Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a 12:00 terrà un discorso alla Camera e alle 17 al Senato per tirare le somme sulla situazione Coronavirus in Italia. Il Premier riferirà, come si legge in una nota di Palazzo Chigi, Comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Presto verrà firmato un nuovo Dpcm con misure ancora più stringenti per arginare la diffusione del virus. Negli ultimi giorni i numeri sono aumentati a dismisura e sembra non essere ormai sufficiente quanto deciso con l’ultimo decreto del 25 ottobre scorso. Al vaglio varie ipotesi. Si parla di lockdown localizzato, di coprifuoco (prima alle 18, ora forse alle 21), di centri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppea 12:00 terrà une alle 17 al Senato per tirare le somme sulla situazione Coronavirus in Italia. Ilriferirà, come si legge in una nota di Palazzo Chigi, Comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Presto verrà firmato uncon misure ancora più stringenti per arginare la diffusione del virus. Negli ultimi giorni i numeri sono aumentati a dismisura e sembra non essere ormai sufficiente quanto deciso con l’ultimo decreto del 25 ottobre scorso. Al vaglio varie ipotesi. Si parla di lockdown localizzato, di coprifuoco (prima alle 18, ora forse alle 21), di centri ...

