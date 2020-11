Covid, Pregliasco: "Peggio della prima ondata. E' facilissimo contagiarsi" (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - "In questo momento davvero c'è una diffusione" del coronavirus Sars-CoV-2 "non dico omogenea, ma davvero molto ampia e Peggiore della prima volta . Lo vedo nel contesto in ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - "In questo momento davvero c'è una diffusione" del coronavirus Sars-CoV-2 "non dico omogenea, ma davvero molto ampia erevolta . Lo vedo nel contesto in ...

kri_ccd : RT @GiovaQuez: Pregliasco ad Agorà: 'In questo momento c'è una diffusione molto ampia e peggiore della prima volta. E' facilissimo acquisir… - luca_serpericci : RT @GiovaQuez: Pregliasco ad Agorà: 'In questo momento c'è una diffusione molto ampia e peggiore della prima volta. E' facilissimo acquisir… - GiovaQuez : Pregliasco ad Agorà: 'In questo momento c'è una diffusione molto ampia e peggiore della prima volta. E' facilissimo… - ASovranista : @Curini Se sto tizio ragiona così è solo good news... perché vuol dire che il bias è forte... e quindi i suoi sonda… - SemperAdamantes : RT @IlariaBifarini: Di grottesco non c’è nulla signor Pregliasco ed è un peccato che lei usi questi toni. Non ho chiesto l’incremento dei m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco Covid, Pregliasco: “Lockdown? Sì a chiusure sartoriali e mirate” Il Fatto Quotidiano Pregliasco: "Seconda ondata peggio della prima"

"In questo momento davvero c'è una diffusione" del coronavirus Sars-CoV-2 "non dico omogenea, ma davvero molto ampia e peggiore della prima volta. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i fami ...

Pregliasco: "Stavolta peggio della prima"

'In questo momento davvero c'è una diffusione' del coronavirus Sars-CoV-2 'non dico omogenea, ma davvero molto ampia e peggiore della prima volta.

"In questo momento davvero c'è una diffusione" del coronavirus Sars-CoV-2 "non dico omogenea, ma davvero molto ampia e peggiore della prima volta. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i fami ...'In questo momento davvero c'è una diffusione' del coronavirus Sars-CoV-2 'non dico omogenea, ma davvero molto ampia e peggiore della prima volta.