Covid | ora i negazionisti invitano a filmare gli ospedali vuoti

(Di lunedì 2 novembre 2020) BOLOGNA – Filmare gli ospedali dall’interno, soprattutto i reparti Covid, per “capire effettivamente quanta emergenza ci sia o meno nel nostro Paese” e mostrare “ciò che sta realmente accadendo”. Per oltre 7.400 utenti Facebook, l’emergenza sanitaria da Covid-19 “non esiste” e sarebbe tutta una montatura decisa da operatori sanitari “attori” e media che vogliono solo terrorizzare la popolazione. Si chiama ‘ospedali emergenza fake news‘ il gruppo Facebook (proprio stamattina passato da gruppo pubblico a gruppo privato) che in meno di una settimana ha raccolto migliaia di utenti e, anche se forse molti sono solo curiosi di vedere questi filmati, è vero che in pochi giorni stanno fioccando riprese amatoriali di cittadini ‘infiltrati’ all’interno di molti ospedali italiani per documentare e testimoniare “che non esiste alcuna emergenza coronavirus”.