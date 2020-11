Coronavirus. Cosa sappiamo del modo in cui le nostre difese si attivano e scemano dopo i primi sintomi (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Al netto di qualche minoranza, è abbastanza consolidata nella letteratura scientifica l’idea di una immunità di comunità anche mediante il supporto della vaccinazione di massa, magari mirata ai soggetti più a rischio di contrarre forme gravi di Covid-19. La ricerca del primo vaccino sicuro ed efficace contro la diffusione del nuovo Coronavirus è una partita importante, che si gioca attorno alla durata dell’immunità e alle dinamiche con cui si attivano gli anticorpi specifici. Abbiamo imparato a conoscere principalmente le immunoglobuline (IgM e IgG), prodotte dai linfociti B; in particolare le IgG, responsabili dell’immunità a lungo periodo. Quanto dura quindi questa immunità? Non lo ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Al netto di qualche minoranza, è abbastanza consolidata nella letteratura scientifica l’idea di una immunità di comunità anche mediante il supporto della vaccinazione di massa, magari mirata ai soggetti più a rischio di contrarre forme gravi di Covid-19. La ricerca del primo vaccino sicuro ed efficace contro la diffusione del nuovoè una partita importante, che si gioca attorno alla durata dell’immunità e alle dinamiche con cui sigli anticorpi specifici. Abbiamo imparato a conoscere principalmente le immunoglobuline (IgM e IgG), prodotte dai linfociti B; in particolare le IgG, responsabili dell’immunità a lungo periodo. Quanto dura quindi questa immunità? Non lo ...

ilpost : Cosa ha detto Conte in parlamento - marcocappato : E le #Regioni come si comportano con i dati #covid19? 'C'è chi condivide tutto (casi, tamponi, ricoveri, ricoveri i… - carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - infoitinterno : Ecco cosa prevede il nuovo Dpcm contro la diffusione del coronavirus - Natalin33515492 : @DiegoFusaro Scusi, signor #Fusaro, ma... cosa intende quando scrive 'si va verso il peggio'? verso numeri più elev… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cosa CORONAVIRUS: LOCKDOWN Sempre più Vicino, Ecco Cosa Sta per Decidere il GOVERNO CONTE iLMeteo.it L'epidemiologo: "Lockdown subito anche a Prato, ecco i motivi"

L'allarme dei medici sui numeri dell'epidemia di Covid in continua crescita. Il sindaco Biffoni chiede una decisione al governo.

Che cos’è un saturimetro e a cosa serve (anche per Covid-19)

Il saturimetro misura il livello di ossigenazione del sangue e potrebbe aiutare i medici a capire se un paziente sta sviluppando polmonite anche a distanza ...

L'allarme dei medici sui numeri dell'epidemia di Covid in continua crescita. Il sindaco Biffoni chiede una decisione al governo.Il saturimetro misura il livello di ossigenazione del sangue e potrebbe aiutare i medici a capire se un paziente sta sviluppando polmonite anche a distanza ...