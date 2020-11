Coronavirus, Casellati riprende i senatori in Aula: “Non create assembramenti, stiamo parlando proprio di questo. Diamo il buon esempio” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Colleghi non create assembramenti, parliamo di questo poi nascono restrizioni personali e collettive che danneggiano l’economia, cominciamo da qui a dare il buon esempio”. Così la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha ripreso i senatori che al centro dell’emiciclo stavano creando degli assembramenti durante la discussione generale dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera sull’epidemia da Covid 19. L'articolo Coronavirus, Casellati riprende i senatori in Aula: “Non create assembramenti, stiamo parlando proprio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Colleghi non, parliamo dipoi nascono restrizioni personali e collettive che danneggiano l’economia, cominciamo da qui a dare ilesempio”. Così la presidente del Senato Maria Elisabettaha ripreso iche al centro dell’emiciclo stavano creando deglidurante la discussione generale dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera sull’epidemia da Covid 19. L'articoloin: “Nondi ...

