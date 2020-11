Carmen Russo lo dice senza freni: “Con Enzo Paolo niente contatto intimo…” (Di lunedì 2 novembre 2020) Anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati toccati dalla paura del Covid. Showgirl, ballerina, attrice ed insegnante di danza italiana lei, ballerino e coreografo lui. Una delle coppie più famose della televisione ha da alcune settimane azzerato qualsiasi forma di contatto fisico, scegliendo l’astinenza. Il motivo sarebbe proprio il timore per entrambi di trasmettersi il virus. Questi mesi di epidemia sono stati difficili da superare, e non è stato facile neanche avere rapporti intimi dato che non si hanno ancora certezze scientifiche. Neanche una carezza per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi È stata proprio la ballerina a spiegare in un’intervista al settimanale DiPiù che ha deciso col ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020) AncheedTurchi sono stati toccati dalla paura del Covid. Showgirl, ballerina, attrice ed insegnante di danza italiana lei, ballerino e coreografo lui. Una delle coppie più famose della televisione ha da alcune settimane azzerato qualsiasi forma difisico, scegliendo l’astinenza. Il motivo sarebbe proprio il timore per entrambi di trasmettersi il virus. Questi mesi di epidemia sono stati difficili da superare, e non è stato facile neanche avere rapporti intimi dato che non si hanno ancora certezze scientifiche. Neanche una carezza peredTurchi È stata proprio la ballerina a spiegare in un’intervista al settimanale DiPiù che ha deciso col ...

