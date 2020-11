Carlotta Savorelli parla della malattia fuori Uomini e Donne | “Guerrieri che in silenzio…”

Leggi su giornal

(Di lunedì 2 novembre 2020)dadi cui soffre ormai da molti anni, la psoriasi. La dama ha raccontato di essere rimasta a lungo segnata dalle cicatrici che questalascia, sia sulla pelle, sia sull’anima. Tuttavia, la dama non perde occasione per sensibilizzare i suoi follower in merito, come ha fatto, solo pochi giorni fa in occasioneGiornata Mondiale.sua, raccontando come chiunque la affronti possa essere considerato un guerriero silenzioso che affronta una battaglia quotidiana. La dama mostra i segni...