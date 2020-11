Activision Blizzard ha guadagnato $1,2 miliardi dalle microtransazioni nell'ultimo trimestre (Di lunedì 2 novembre 2020) Activision Blizzard ha riportato i nuovi dati finanziari relativi al periodo luglio-settembre, ed è stato un trimestre gigantesco per il publisher. Una sezione dell'attività dell'azienda che ha funzionato particolarmente bene è stata quella delle microtransazioni. Per il periodo in questione, Activision Blizzard ha guadagnato 1,2 miliardi di dollari dalle microtransazioni.Si tratta di un notevole miglioramento del 69% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando Activision Blizzard registrò guadagni per $ 709 milioni dalle microtransazioni.Le microtransazioni sono un business molto importante per ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020)ha riportato i nuovi dati finanziari relativi al periodo luglio-settembre, ed è stato ungigantesco per il publisher. Una sezione dell'attività dell'azienda che ha funzionato particolarmente bene è stata quella delle. Per il periodo in questione,ha1,2di dollari.Si tratta di un notevole miglioramento del 69% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quandoregistrò guadagni per $ 709 milioni.Lesono un business molto importante per ...

Activision ha rivelato durante una call con gli investitori che Call of Duty: Modern Warfare ha battuto il record di vendite del franchise nel suo primo anno. Non abbiamo le cifre esatte, ma dato quan ...

Diablo Immortal ha ricevuto una risposta 'estremamente positiva' durante i test interni

Presto inizieranno i test regionali esterni. È passato un po' di tempo da quando abbiamo sentito parlare di Diablo Immortal, la versione mobile di Diablo aspramente criticata all'annuncio durante la B ...

