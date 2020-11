Vaccino, dall'età al sesso fino all'etnia: stabilte le priorità per chi ne avrà diritto prima (Di domenica 1 novembre 2020) L'età, in primis. Ma anche l'etnia, il sesso e lo stato di salute: ecco i fattori che determinano chi avrà prima il contro il , secondo i piani presi in considerazione dagli esperti. Gli scienziati ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) L';, in primis. Ma anche l', ile lo stato di salute: ecco i fattori che determinano chiil contro il , secondo i piani presi in considerazione dagli esperti. Gli scienziati ...

GrazianiAngela : RT @antonio_bordin: Urbano #Cairo, proprietario de #la7, positivo al #Covid19, viene curato col remdesivir. Quel farmaco bocciato dall’OMS… - Notiziedi_it : Vaccino Covid, dall'età al sesso fino l'etnia: stabilite le priorità per chi ne avrà diritto prima - giornali_it : Vaccino Covid, dall'età al sesso fino l'etnia: stabilite le priorità per chi ne avrà diritto prima #1novembre… - ilmessaggeroit : #Vaccino #Covid, dall'età al sesso fino l'etnia: stabilite le priorità per chi ne avrà diritto prima - TonyVascor107 : RT @antonio_bordin: Urbano #Cairo, proprietario de #la7, positivo al #Covid19, viene curato col remdesivir. Quel farmaco bocciato dall’OMS… -