Udinese, Pussetto: "Non meritiamo questa classifica, abbiamo bisogno di punti" (Di domenica 1 novembre 2020) L'Udinese non riesce ad accendere il proprio campionato, l'ennesima sconfitta in questa stagione ne è la riprova, anche se i ragazzi di Gotti hanno tenuto testa alla capolista per quasi tutta la gara. Ignacio Pussetto, esterno offensivo dell'Udinese ha voluto commentare la gara persa contro il Milan: "Meritavamo un po' di più, un pareggio ci poteva stare, sappiamo però che questa è la strada giusta per fare punti. Oggi abbiamo modificato un po' il modulo, abbiamo fatto bene, c'è bisogno di tempo e di lavorare per riuscire a sistemare i meccanismi, alcuni giocatori devono ancora conoscere bene i compagni". Pussetto si è poi soffermato sulla triste classifica dei ...

