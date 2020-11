Udinese, Pussetto: «Meritavamo di più contro il Milan. Classifica? Servono punti» (Di domenica 1 novembre 2020) Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro il Milan Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro il Milan. RISULTATO – «Meritavamo un po’ di più, un pareggio ci poteva stare, sappiamo però che questa è la strada giusta per fare punti. Oggi abbiamo cambiato un po’ il modulo, abbiamo fatto bene, c’è bisogno di tempo e di lavorare per riuscire a sistemare i meccanismi, alcuni giocatori devono ancora conoscere bene i compagni». Classifica – «Sappiamo che non è quella che meritiamo e che Servono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Ignacio, attaccante dell’, ha parlato al termine del match persoilIgnacio, attaccante dell’, ha parlato al termine del match persoil. RISULTATO – «un po’ di più, un pareggio ci poteva stare, sappiamo però che questa è la strada giusta per fare. Oggi abbiamo cambiato un po’ il modulo, abbiamo fatto bene, c’è bisogno di tempo e di lavorare per riuscire a sistemare i meccanismi, alcuni giocatori devono ancora conoscere bene i compagni».– «Sappiamo che non è quella che meritiamo e che...

