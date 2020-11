Turchia, ultimo bilancio del terremoto a 49 vittime (Di domenica 1 novembre 2020) L'ultimo bilancio dei soccorritori intervenuti dopo il terremoto in Turchia parla di 49 morti. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. I feriti sono 896, secondo l'Agenzia governativa turca per le situazioni d'emergenza. Il sisma ha colpito anche la Grecia. Il moto tellurico è stato valutato del 7mo grado sulla scala Richter dall'USGS, l'Istituto di geofisica statunitense, e 6,6 dalle autorità turche. Si è sviluppato l'altroieri nel mar Egeo, a sud-ovest di Izmir, importante città della Turchia. A Bayrakli, la città più colpita i soccorritori continuano a scavare tra le macerie di otto edifici crollati. Ci sono dispersi. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 1 novembre 2020) L'dei soccorritori intervenuti dopo ilinparla di 49 morti. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. I feriti sono 896, secondo l'Agenzia governativa turca per le situazioni d'emergenza. Il sisma ha colpito anche la Grecia. Il moto tellurico è stato valutato del 7mo grado sulla scala Richter dall'USGS, l'Istituto di geofisica statunitense, e 6,6 dalle autorità turche. Si è sviluppato l'altroieri nel mar Egeo, a sud-ovest di Izmir, importante città della. A Bayrakli, la città più colpita i soccorritori continuano a scavare tra le macerie di otto edifici crollati. Ci sono dispersi.

