Serie C, novità Ternana per la tv: ecco dove seguire le dirette (Di domenica 1 novembre 2020) Ottavo turno stravolto in Serie C con tante partite rinviate e altre spostate di orario. Il Covid purtroppo sta causando seri guai a tutte le società di terza divisione. Intanto la Ternana ha preso i diritti per trasmettere in chiaro le sue partite in casa e fuori sul canale 264 del digitale Cusano Italia tv: si comincia oggi con il Catanzaro. L’impegno dell’emittente non si limiterà al singolo evento, che sarà arricchito prima, durante e dopo la gara da interviste e commenti. Infatti nell’ambito della trasmissione intitolata “C come calcio” ci saranno tre fasi, la prima (“La partita”) antecedente al match, la seconda (“L’intervallo”) tra le due frazioni di gioco e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Ottavo turno stravolto inC con tante partite rinviate e altre spostate di orario. Il Covid purtroppo sta causando seri guai a tutte le società di terza divisione. Intanto laha preso i diritti per trasmettere in chiaro le sue partite in casa e fuori sul canale 264 del digitale Cusano Italia tv: si comincia oggi con il Catanzaro. L’impegno dell’emittente non si limiterà al singolo evento, che sarà arricchito prima, durante e dopo la gara da interviste e commenti. Infatti nell’ambito della trasmissione intitolata “C come calcio” ci saranno tre fasi, la prima (“La partita”) antecedente al match, la seconda (“L’intervallo”) tra le due frazioni di gioco e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, ...

ItaSportPress : Serie C, novità Ternana per la tv: ecco dove seguire le dirette - - TirrenoMassa : La novità: una serie web di Legambiente per parlare dei problemi del lapideo - Mauxa : #CobraKaiHalloween le novità della serie tv con Ralph Macchio - AleCalzav : @ellyzanzi Sarà un caso ma, adesso che ci avviciniamo a un nuovo lockdown, Netflix e PrimeVideo stanno caricando no… - spaziocalcio : #Parma, tre novità in distinta per la partita contro l'#Inter rispetto ai convocati di ieri #InterParma #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie novità Milan-Sparta Praga: Pioli cerca il bis in Europa BetStars News – Italia