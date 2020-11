Serie C 2020/2021: al Foggia basta un rigore di Curcio, pari tra Potenza e Cavese (Di domenica 1 novembre 2020) Nel match valido per l’ottava giornata del girone C di Serie C 2020/2021, il Foggia batte di misura il Bari e trova la seconda vittoria stagionale. Decide il match una rete di Curcio, che al 41′ trasforma il calcio di rigore da lui conquistato e stende gli avversari. Match pieno di emozioni e di agonismo allo Zaccheria, dove la gara viene interrotta per circa 5 minuti al 38′ a causa di un blackout improvviso e dove l’arbitro è costretto ad estrarre numerosi cartellini. Nel finale i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Salvi, ma riescono comunque a riscattarsi dopo quattro ko di fila e si allontanano dalla zona retrocessione. Termina 4-4 invece il match di scena al Viviani tra Potenza e Cavese, dove si ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Nel match valido per l’ottava giornata del girone C di, ilbatte di misura il Bari e trova la seconda vittoria stagionale. Decide il match una rete di, che al 41′ trasforma il calcio dida lui conquistato e stende gli avversari. Match pieno di emozioni e di agonismo allo Zaccheria, dove la gara viene interrotta per circa 5 minuti al 38′ a causa di un blackout improvviso e dove l’arbitro è costretto ad estrarre numerosi cartellini. Nel finale i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Salvi, ma riescono comunque a riscattarsi dopo quattro ko di fila e si allontanano dalla zona retrocessione. Termina 4-4 invece il match di scena al Viviani tra, dove si ...

